Кабмін схвалив проект угоди про відкриття офісу Всесвітньої продовольчої програми в Україні
18:53, 30 жовтня 2015Агро
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Київ. 30 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні.
Кабмін схвалив проект угоди про відкриття офісу Всесвітньої продовольчої програми в Україні / УНІАН
Відповідне розпорядження від 28 жовтня 2015 р. № 1106-р опубліковано на Урядовому порталі.
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Цим документом Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італії Євгена Перелигіна уповноважено підписати зазначену угоду.
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