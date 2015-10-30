Кабмін схвалив проект угоди про відкриття офісу Всесвітньої продовольчої програми в Україні

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні.

Відповідне розпорядження від 28 жовтня 2015 р. № 1106-р опубліковано на Урядовому порталі. Читайте такожКабмін створив Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії Цим документом Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італії Євгена Перелигіна уповноважено підписати зазначену угоду.

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