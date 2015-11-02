Кабмін доручив створити тероргани Держпродспоживслужби

Про це йдеться в постанові уряду №871 від 28 жовтня.

Згідно з документом, обласні територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, які ліквідуються, реорганізуються шляхом приєднання до новостворених органів Держпродпотребслужби у відповідних областях. Крім того, будуть ліквідовані районні органи Держветфітослужби, а їх функції перейдуть до обласних управлінь нового органу.

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У постанові прописано, що територіальні органи служб, що ліквідуються, будуть продовжувати виконувати свої повноваження до їх передачі Держпродпотребслужбі. Відповідальними за цей процес є голови комісій з реорганізації.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін у вересні 2014 року прийняв рішення про створення Держпродпотребслужби на базі Держсільгоспінспекції, Держветфітослужби, СЕС та Держінспекції з питань захисту прав споживачів. На початку липня уряд призначив головою Держпродпотребслужби колишнього радника з юридичних питань Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Сергія Глущенка. Однак служба не може розпочати роботу, поки не сформовано її штат і не передані повноваження органів, на базі яких вона створюється.