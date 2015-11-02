Рис, виноград, просо і ріпак стануть найприбутковішими культурами в 2015 році – експерти

Рис, виноград, просо та ріпак принесуть за підсумками 2015 року найбільший відсоток прибутку серед всіх вирощуваних в Україні сільськогосподарських культур, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, найрентабельнішим є виробництво рису (80,5%), винограду (71,5%), проса (66%) та ріпаку (57,2%)", - йдеться в повідомленні.

При цьому рентабельність зазначених культур зростає вже кілька років поспіль. Наприклад, рентабельність рису в 2013 році становила 18%, а в минулому році зросла більш ніж у три рази – до 58%. Для проса результат 2014 року (41%) у 13,7 рази перевищив показник 2013 року (3%). Рентабельність ріпаку минулого року зросла до 29% з майже 9% в 2013 році.

"І тільки рентабельність винограду, яка прогнозується на рівні 71,5%, хоча і перевищить майже на 10% минулорічний показник (61%), все ж не досягне рівня 2013 року в 101,7%", - зазначили в інституті.

Загалом, як очікують експерти, прибутковість рослинництва в 2015 році складе приблизно 26%. "Це на 11,3% нижче порівняно з показниками 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Рентабельність виробництва зернових також скоротиться і встановиться за підсумками 2015 року на рівні близько 19%, що на чверть менше показника 2014 року. Збитковим, за розрахунками вчених, буде виробництво вівса і сорго з показником рентабельності - 6%.

Рівень прибутковості виробництва овочів у відкритому грунті знизиться порівняно з 2014 роком майже на третину і становитиме 12%. Рентабельність виробництва плодів зменшиться до 17% в 2015 році, тоді як у минулому році цей показник становив 68%, а в 2013 році - 155%. Збитковим в 2015 році стане виробництво цукрових буряків (-12%) і картоплі (-11%), хоча в минулому році ці культури приносили прибуток.

Читайте такожУкраїнські винороби вважають продовольчу блокаду Криму незаконною

Як повідомляв УНІАН, експерти очікують, що рентабельність виробництва тваринницької продукції в Україні в 2015 році впаде на третину порівняно з попереднім роком – до 8,1%. Прибутковість сільськогосподарського виробництва у 2015 році очікується на рівні 22,4%, що на 13,2% нижче показника 2014 року. При цьому падіння рентабельності в сільському господарстві експерти пояснюють випереджаючим зростанням цін на матеріально-технічні ресурси та послуги, що споживаються в сільському господарстві, порівняно з підвищенням цін на продукцію галузі.