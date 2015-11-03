Мінагропрод знизив прогноз збору зернових

Міністерство аграрної політики і продовольства переглянуло прогноз валового збору врожаю зернових в 2015 році в напрямку скорочення на 300 тисяч тонн – до 59,2 мільйона тонн, повідомила прес-служба відомства.

"Валове виробництво зерна в цьому році очікується в межах 59,2 мільйона тонн", – йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві підкреслили, що врожай 2015 року повністю задовольнить внутрішні потреби та вимоги продовольчої безпеки держави, а також забезпечить значний експортний потенціал на рівні 36,6 мільйона тонн.

Читайте такожПосівна кампанія затягнеться ще на тиждень – Мінагропрод

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував валовий збір зернових на рівні 59,5 мільйона тонн.

У минулому році, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму) зібрала рекордний для країни урожай зернових і зернобобових в обсязі 63,8 мільйона тонн, що на 2,4% більше, ніж 2013 року.

Основне скорочення збору в 2015 році відбулося за рахунок кукурудзи, якої повинні зібрати близько 26 мільйонів тонн - на 2 мільйона тонн менше, ніж 2014 року. Неврожай пов'язаний з несприятливими погодними умовами, які сформувалися цього літа.