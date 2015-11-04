Мінагропрод через посуху очікує в 2016 році недобору 10 мільйонів тонн пшениці

Недобір пшениці через посуху у період посіву під урожай 2016 року може становити 10 мільйонів тонн, повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

"Недобір пшениці може становити приблизно 10 мільйонів тонн. Це реальна загроза на наступний рік", - сказав він.

За його словами, посуха призвела до недосіву озимих на площі 1,4 мільйона гектарів. Сходи отримано на 40% площ.

"Третина з того, що є, ще й у поганому стані. Немає гарантій того, що вони (сходи - УНІАН) перезимують", - додав Краснопольський.

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Як повідомляв УНІАН, висока температура повітря і відсутність вологи у ґрунті у серпні-вересні істотно сповільнили хід посівної озимих культур в Україні. Аграрії мали намір відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 млн га. За оприлюдненими раніше даними Мінагропроду, станом на 2 листопада аграрії засіяли 85% запланованих площ.

Цього року валове виробництво пшениці становило 26,5 млн тонн. За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових очікується на рівні 59,2 млн тонн, що значно нижче рекордного показника 2014 року – 63,8 млн тонн. Основне скорочення збору у 2015 році сталося за рахунок кукурудзи, якої мають зібрати близько 26 млн тонн - на 2 млн тонн менше, ніж у 2014 році. Неврожай пов'язаний з несприятливими погодними умовами, які сформувалися цього літа.