У Мінагропроді не бачать причин для подорожчання цукру

“Була інформація, що очікується подорожчання. Інформація на поточний момент - дефіциту цукру в Україні немає. Я розумію, що багатьом зацікавленим особам вигідно роздути ситуацію й створити спекулятивні інфляційні очікування підвищення цін, але на даний момент цукру вже вироблено 73% від очікуваного обсягу", - сказав він.

За словами міністра, очікування міністерства з виробництва цукру цього року становлять 1,2-1,3 млн тонн при залишках на складах 0,5 млн тонн. При цьому річне споживання в Україні становить 1,5 млн тонн.

Також Павленко зазначив, що міністерство звертатиметься до Антимонопольного комітету в разі виявлення спекулятивного завищення цін.

Як повідомляв УНІАН, роздрібна ціна на цукор за жовтень піднялася на 15%, до 14,31 грн/кг.

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У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2014 року споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%. Разом із тим, продовольча й сільськогосподарська організація ООН (FAO) протягом останніх місяців фіксує зниження цін на продовольство в світі. У серпні відбулося найбільш різке падіння цін за останні сім років.