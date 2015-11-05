На Черкащині спалах чуми свиней: у трьох районах оголошено карантин

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, станом на 4 листопада на території господарства знаходяться 270 свиней, 5 із них загинули від африканської чуми.

Діагноз АЧС було встановлено за результатами лабораторного обстеження. У зв’язку з виявленим захворюванням у трьох районах Черкаської області - Черкаському, Смілянському та Золотоніському - оголошено карантин і проводяться профілактичні заходи щодо запобігання епідемії.

За словами головного державного інспектора ветеринарної медицини в Черкаській області Людмили Родняної, на підсобному підприємстві утримується близько 270 голів, що підлягають утилізації. Існує підозра, що вірус був занесений при годуванні свиней відходами.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії в області від 4 листопада визначено карантинні зони. Епізоотичним осередком є колонія, де проводяться заходи з умертвіння тварин безкровним методом із подальшим спалюванням. Окрім того, встановлено 3-кілометрову зону захисту з накладанням певних карантинних обмежень. Ще одна зона визначена від зони захисту в радіусі 20 км. Це, зокрема, Черкаський район, частково Золотоніський і Смілянський.

За словами заступника голови Черкаської облдержадміністрації Віталія Коваля, по периметру 3-кілометрової зони є 4 основні шляхи виїзду транспорту. Там встановлюють блокпости із залученням представників ДАІ, УМВС, ДСНС та спеціалістів ветеринарної медицини для недопущення вивезення з цієї зони продукції тваринного походження, і завезення в цю зону продукції, що не має відповідних підтверджуючих документів. Посилені заходи діятимуть протягом 40 днів. Також активізовано роботу оперативних мобільних груп, що перевірятимуть стихійні ринки.

За словами заступника голови Черкаської ОДА Коваля, наразі у селі Хутори ведеться облік усіх свиней. За втрачених свиней людям мають повернути кошти з резервного фонду обласного бюджету.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково нагріванням до високих температур.