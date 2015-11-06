Українські аграрії намолотили понад 57 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії до 6 листопада зібрали врожай на площі 14,1 мільйона гектарів, або 96% від прогнозу, намолотивши 57,1 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, кукурудзи на зерно зібрано 19,3 мільйона тонн з площі 3,5 мільйона гектарів (86% від прогнозу), гречки – 141 тисячу тонн з 124 тисяч гектарів (99%), проса – 210 тисяч тонн з 105 тисяч гектарів (99,8%), соняшнику – 10,8 мільйона тонн з 5 мільйонів га (99%).

Крім того, аграрії намолотили 3,6 мільйона тонн сої з площі 2,06 млн га (96%), а також зібрали 8,3 мільйона тонн цукрових буряків з 200 тисяч гектарів (84%).

Найбільший вал зерна зібрано в Полтавській (4,6 мільйона тонн), Харківській (4,3 мільйона тонн) і Дніпропетровській (3,9 мільйона тонн) областях.

Зяблева обробка грунту проведено на площі 11,2 мільйона гектарів (81% від прогнозу), в тому числі глибока оранка – на 715 тисячах гектарів.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових в 2015 році очікується на рівні 58,5-60 мільйонів тонн. Експорт зерна в поточному маркетинговому році (липень 2015 року - червень 2016 року) прогнозується на рівні 36,8 мільйона тонн.