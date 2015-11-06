Українські аграрії майже завершили сівбу озимих

Українські аграрії до 6 листопада провели сівбу озимих на площі 6,5 мільйона гектарів, що становить 88% від прогнозу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, до зазначеної дати озима пшениця і тритикале посіяні на 5,5 мільйона гектарів (89% від прогнозу), жито – на 143 тисячах гектарів (91%), озимий ячмінь – на 819 тисячах гектарів (78%), ріпак – на 626 тисяч гектарів (76%).

При цьому сходи отримано на 59% засіяних площ (3,8 мільйона гектарів). В доброму та задовільному стані знаходяться 69% посівів, що зійшли (2,6 мільйона гектарів), в слабкому і прорідженому – 31% (1,2 мільйона гектарів).

Сходи озимих отримані на 2,7 мільйона гектарів. Найбільше таких площ у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях.

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Як повідомляв УНІАН, висока температура повітря та відсутність вологи в грунті в серпні-вересні істотно сповільнили хід осінньої посівної в Україні. Внаслідок пізньої сівби в сухий грунт озимі демонструють слабкий розвиток, що загрожує втратами врожаю в разі холодної зими. Мінагропрод вже зараз прогнозує недобір озимої пшениці в 10 млн тонн. Аграрії мають намір відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 млн га.