Держлісагентство провело оновлення складу конкурсної комісії - голова

Про це повідомив голова відомства Олександр Ковальчук.

Він наголосив, що прозора кадрова політики є найдієвішим механізмом реформування лісової галузі, підвищення її ефективності та подолання корупції. «Ми отримали зауваження з боку Мінагрополітики, запросили експертів та кардинально змінили персональний склад комісії. Враховані пропозиції громадської ради, профспілки, Товариства лісівників України та інших громадських організацій», - наголосив Олександр Ковальчук.

В результаті, до роботи комісії долучилися висококваліфіковані працівники лісової галузі, незалежні експерти: спеціалісти кадрових агентств, представники громадськості.

«Моя основна вимога до комісії - це фаховість та неупередженість. Переформатована комісія цілком відповідає цим пунктам. Хочу запевнити, що кожне засідання буде завчасно анонсуватися та проходитиме у присутності працівників ЗМІ», - заявив Голова Держлісагентства.

Планується, що до кінця року оновлена комісія зможе провести конкурси на 50 підприємствах. Таким чином, 50% керівників усіх ДП зі сфери управління агентства будуть відібрані за допомогою кадрових конкурсів. Одночасно з цим, за дорученням Міністра АПК Олексія Павленка, тривають відкриті конкурси на посади начальників 5 облуправлінь - Волинського, Дніпропетровського, Закарпатського, Миколаївського та Чернівецького.