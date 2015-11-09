Сертифікація насіння в Україні заблокована через скорочення штату Держсільгоспінспекції

Сертифікація насіння в Україні заблокована через проведеного Кабінетом міністрів скорочення штату Державної інспекції сільського господарства до 963 з 4 789 осіб, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Володимира Лапу.

"У зв'язку з прийняттям Кабінетом міністрів змін до постанови №85 від 5 квітня 2014 року, постановами №749 від 23 вересня і №840 від 21 жовтня процес сертифікації насіння фактично заблокований. Зазначеними постановами штатна чисельність територіальних органів Госсельхозинспеции скорочено з 4 789 до 963 осіб, тоді як виключно в процесі сертифікації насіння були задіяні близько 1 300 фахівців", - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що очікували виникнення такої проблеми у зв'язку з незавершеним процесом реформування органів державного контролю.

"Фактично ми, на жаль, очікувано отримали вакуум у здійсненні державних функцій, коли сільськогосподарська інспекція не може здійснювати сертифікацію у зв'язку з обмеженням штатної чисельності, а Госпродпотребслужба (Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів – УНІАН) ще не приступила до реалізації цих повноважень", - цитує Лапу прес-служба міністерства.

За його словами, вирішити проблему, що склалася, надзвичайно важко, оскільки Госпродпотребслужба буде набирати інспекторів на конкурсі. За законом, це означає, що вона зможе почати проводити сертифікацію не раніше ніж за 45 днів після того, як юридично приступить до виконання цих функцій.

Прес-служба зазначила, що процес сертифікації насіння фактично є безперервним, оскільки інспектор бере участь на всіх етапах, починаючи від польового інспектування (яке зараз актуально для озимих культур) і закінчуючи упаковкою та маркуванням, що найближчими тижнями буде здійснюватися для насіння врожаю 2015 року.

За словами Лапи, реформування системи насінництва слід було б здійснювати після ухвалення у другому читанні законопроекту щодо приведення законодавства у сфері насінництва у відповідність з європейськими та міжнародними вимогами, що передбачає демонополізацію системи сертифікації насіння і вже взяте за основу у Верховній Раді.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня - початку червня представники Євросоюзу проводили аудит системи контролю та сертифікації насіння зернових культур в Україні на предмет її відповідності європейським стандартам. По закінченню перевірок місія позитивно оцінила українську систему сертифікації насіння. Однак ця оцінка була попередньою і не є безумовною. Остаточні висновки за результатами аудиту будуть опубліковані в першому кварталі 2016 року. Визнання української системи сертифікації еквівалентної європейської відкриє доступ вітчизняним виробникам насіння на ринок Європи.

Кабмін у вересні 2014 року прийняв рішення про створення Госпродпотребслужбы на базі кількох контролюючих органів Мінагропроду, в тому числі і Держсільгоспінспекції. На початку липня уряд призначив головою Госпродпотребслужбы колишнього радника з юридичних питань Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Сергія Глущенка. Однак служба досі не може розпочати роботу, оскільки її штат не сформований і повноваження органів, на базі яких вона створюється, їй не передані. За словами голови Мінагропроду Олексія Павленка, відомство розглядає можливість зміни керівництва Госпродпотребслужбы у зв'язку з неефективною роботою.