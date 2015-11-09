В Україні дорожчає цукор

Середня гуртова ціна на цукор в Україні з 8 жовтня по 4 листопада зросла на 12% і продовжить зростання через подорожчання імпортних складових виробництва в міру девальвації гривні, повідомила прес-служба Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) з посиланням на експерта Антона Порембського.

«Незважаючи на непогану, в принципі, врожайність цукрового буряка цього року, його цукристість, практично одного рівня оцінки споживання і пропозиції цукру в поточному сезоні, ціни на нього в Україні будуть все-таки зростати через зростання цін на імпортні складові собівартості виробництва даного продукту в міру девальвації національної валюти», - цитує Порембського прес-служба.

Згідно з повідомленням, у 2015 році посівні площі під буряком істотно скоротилися, що призведе до меншого виробництва цукру порівняно з минулим роком. Однак потреба внутрішнього ринку буде повністю покрита за рахунок запасів цукру з минулого року. Тенденція цінового зростання пов'язана, на думку аналітика, як з необґрунтованими спекуляціями щодо можливого дефіциту цукру в цьому сезоні, так і з реальним зростанням собівартості виробництва даного продукту у зв'язку з девальвацією гривні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, роздрібна ціна на цукор за жовтень піднялася на 15%, до 14,31 грн/кг.

За словами голови Мінагропроду Олексія Павленка, підстав для подорожчання цукру в Україні немає, оскільки внутрішнє виробництво в поточному році перевищує обсяг споживання. На 4 листопада цукрові заводи виготовили 73% від запланованого обсягу. Очікування міністерства з виробництва цукру цього року становлять 1,2-1,3 млн тонн при залишках на складах 0,5 млн тонн.

За оцінками експертів, потреба ринку в цукрі на поточний маркетинговий рік, який почався у вересні, становить близько 1,7 млн тонн. У минулому сезоні Україна виробила 2,1 млн тонн цукру.