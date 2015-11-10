У Росії просять уряд зняти санкції з "дружніх іноземних компаній"

Уряд РФ просять дозволити ввезення і продаж товарів, що потрапили під санкції, у разі, якщо вони були зроблені «дружніми до Росії компаніями», пишуть "Известия".

Таку пропозицію першого заступника глави уряду Ігоря Шувалова направили член комітету Держдуми з оборони Ігор Зотов і член президії Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Яна Лантратова.

Читайте такожЄвросоюз планує продовжити санкції проти РФ на саміті в грудні - BloombergНа їхню думку, варто створити «реєстр приватних іноземних компаній, які виступають проти санкцій щодо Росії». Зотов і Лантратова пишуть, що з проханням знайти рішення до них звернулися представники Польсько-Євразійської економічної ради.

У зверненні Шувалову вони вказують, що «заручником політики США і низки країн Європейського союзу стали приватні компанії та громадяни, які багато років постачали свою продукцію на російський ринок і співпрацювали з нашими виробниками».

Російське продовольче ембарго терміном на рік було введено 6 серпня 2014 року указом президента. Під заборону потрапили м'ясні і молочні продукти, риба, овочі, фрукти і горіхи з країн Євросоюзу, США, Австралії, Канади та Норвегії. Після того, як Євросоюз продовжив 22 червня 2015 року санкції проти Росії на півроку, 25 червня постановою уряду РФ ембарго також продовжено на рік, до 6 серпня 2016 року.

Директор аналітичного центру «СтратегPRO» Олександр Ведруссов в цілому ідею Зотова підтримав, проте засумнівався в можливості її реалізації.