Мінагропрод хоче від МВФ компромісу: пропонує поетапне скасування пільг для аграріїв

Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує поетапне скасування спеціального режиму стягнення податку на додану вартість для сільгоспвиробників, а саме сплату 10% ПДВ протягом 2016-2017 років в бюджетний фонд для підтримки аграріїв, після чого перехід на загальну систему оподаткування.

Така пропозиція міститься в опублікованому на сайті Мінагропроду для публічного обговорення проект закону «Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)».

«Поступовий перехід сільськогосподарських підприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість планується здійснити поетапно, запровадивши з 1 січня 2016 року норму, згідно з якою частина коштів податку на додану вартість в розмірі 10% направити до спеціального фонду Державного бюджету з подальшим використанням їх на державну підтримку галузей агропромислового комплексу України і, в першу чергу, на підтримку галузі тваринництва, малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників», - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

У документі наголошується, що реалізація пропозиції дозволить уникнути різкого вилучення коштів з обігу сільськогосподарських підприємств та забезпечить додаткові надходження до спецфонду Держбюджету в розмірі близько 2 млрд грн на рік протягом 2016 і 2017 років.

Як повідомляв УНІАН, згідно з коаліційною угодою народних депутатів поточного скликання, механізм акумуляції ПДВ повинен був діяти для аграрних підприємств до 1 січня 2018 року. Водночас, Україна взяла на себе зобов'язання перед ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом (МВФ) – скасувати ПДВ-пільги з 1 січня 2016 року.

Аграрії та Мінагропрод неодноразово заявляли про те, що не підтримують ініціативу скасування спецрежиму ПДВ, підкреслюючи, що це призведе до занепаду тваринництва.

У кінці жовтня профільний комітет Верховної Ради вніс у парламент проект податкової реформи, який передбачає скасування ПДВ-пільг для всіх аграрних підприємств, крім тваринницьких. За словами голови податкового комітету Ніни Южаниної, МВФ лояльно поставився до такої пропозиції. Також проектом передбачається введення прямих дотацій для сільгоспвиробників, які постраждають від скасування спецрежиму.