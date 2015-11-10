Депутати продовжили мораторій на продаж сільгоспземель ще на рік

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект №3404 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель» підтримали 309 народних депутатів.

Голова парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий, представляючи законопроект, повідомив, що продовження мораторію ще на рік дасть час на законодавчому рівні врегулювати процедуру обігу землі сільгосппризначення. Документ передбачає зобов'язання Кабінету міністрів підготувати до березня 2016 року відповідний законопроект.

«У нас є прохання до Кабінету міністрів, яке стане зобов'язанням, до 1 березня наступного року підготувати й подати до Верховної Ради закон про обіг земель сільськогосподарського призначення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Державна служба геодезії, картографії та кадастру вважає можливим скасування мораторію на продаж землі не раніше, ніж у 2018 році. При цьому відомство виступило з ініціативою проведення економічного експерименту щодо продажу державних земель сільськогосподарського призначення через аукціони.

Експерти розділилися в думці з приводу скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупівлі землі зарубіжними компаніями.