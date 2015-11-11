Нові доручення Путіна: у Росії можуть заборонити держзакупівлю імпортної риби

Президент РФ Володимир Путін доручив Кабінету міністрів опрацювати до 1 лютого пропозиції щодо заборони державних закупівель імпортної риби, передає ПРАЙМ.

"Уряду Російської Федерації представити пропозиції: щодо встановлення заборони на закупівлю для забезпечення державних і муніципальних потреб окремих видів імпортованої рибної продукції... доповідь - до 1 лютого 2016 р.", - йдеться у списку доручень за підсумками засідання президії Державної ради, яке відбулося у жовтні.

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