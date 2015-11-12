Гектар руської землі - у подарунок: У Медведєва підтримали безкоштовну роздачу ділянок на Далекому Сході
Уряд Росії підтримала законопроект, який дозволить безкоштовно надавати росіянам земельні ділянки на Далекому Сході. Кабінет міністрів прийняв рішення внести законопроект до Держдуми.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства східного розвитку Росії.
За задумом відомства, ділянку землі площею 1 га отримає кожен житель Далекосхідного федерального округу, а також бажаючі переїхати в цей регіон. Ділянка буде надаватися на одноразове безоплатне користування для будь-яких не заборонених законом цілей. «Ці заходи сприятимуть залученню громадян до ДФО, зниження відтоку місцевого населення, прискорення соціально-економічного розвитку входять до складу ДФО суб'єктів Федерації», - зазначали у відомстві.
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Дія закону не буде поширюватися на іноземних громадян, зарубіжні компанії, а також на осіб без громадянства. Закон також забороняє продавати ділянки іноземним громадянам і юридичним особам.
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Ідею про безкоштовне надання землі на Далекому Сході вперше на зустрічі з Володимиром Путіним озвучив віце-прем'єр, повпред президента в ДФО Юрій Трутнєв в січні 2015 року. Тоді глава держави назвав ідею правильною і доручив її опрацювати.