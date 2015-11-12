Гектар руської землі - у подарунок: У Медведєва підтримали безкоштовну роздачу ділянок на Далекому Сході

Про це повідомляє прес-служба Міністерства східного розвитку Росії.

За задумом відомства, ділянку землі площею 1 га отримає кожен житель Далекосхідного федерального округу, а також бажаючі переїхати в цей регіон. Ділянка буде надаватися на одноразове безоплатне користування для будь-яких не заборонених законом цілей. «Ці заходи сприятимуть залученню громадян до ДФО, зниження відтоку місцевого населення, прискорення соціально-економічного розвитку входять до складу ДФО суб'єктів Федерації», - зазначали у відомстві.

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Дія закону не буде поширюватися на іноземних громадян, зарубіжні компанії, а також на осіб без громадянства. Закон також забороняє продавати ділянки іноземним громадянам і юридичним особам.

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Ідею про безкоштовне надання землі на Далекому Сході вперше на зустрічі з Володимиром Путіним озвучив віце-прем'єр, повпред президента в ДФО Юрій Трутнєв в січні 2015 року. Тоді глава держави назвав ідею правильною і доручив її опрацювати.