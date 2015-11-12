В ДПЗКУ розповіли про роль України на світовому ринку зернових

Зерновий потенціал України досить значний - і на це є великий попит з боку держав-експортерів.

Про це заявив керівник Державної продовольчо-зернової корпорації Борис Приходько, повідомляє прес-служба відомства.

«Зерновий потенціал і надлишок зерна в Україні досить значний і на це, на щастя, є великий попит з боку держав нетто-експортерів. Україна має суттєву вагу на світовому ринку зернових. Ми одні з найбільших виробників і постачальників зерна в світі. Потенціал експорту українського зерна досить високий і інвестпривабливий. Більше того, у нас є можливості збільшення врожайності і відповідно виробництва зернових. Щорічно ми експортуємо близько 3 млн тонн зернових в такі країни, як Китай, Єгипет, Індонезія, Лівія, Іспанія та інші», - зазначив Приходько.

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Також підкреслюється, що головною перевагою України є те, що вона не пропонує ГМО-продукції. Якість зернових сьогодні -пріоритет на світовому ринку зерна.

«Для нас, як для країни-виробника, вкрай важлива якість зернових, які ми експортуємо або залишаємо на внутрішньому ринку. Тому необхідно дотримуватися технологій. А це і якісний посівний матеріал та засоби захисту і добрива рослин. Ми не пропонуємо ринку ГМО-продукції. А це, в свою чергу, пріоритет міжнародних експортерів», - зазначив голова державного зернотрейдера.

Також Борис Приходько зазначив, що максимальної ефективності роботи продовольчо-зернова корпорація досягне в раз0і її приватизації. Поки при такому значному потенціалі України на світовому ринку зерна статус державної корпорації багато в чому заважає роботі трейдера.