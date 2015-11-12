Білорусь тимчасово обмежила постачання свинини з Черкаської області через АЧС

Республіка Білорусь з 10 листопада ввела тимчасові обмеження на ввезення свиней, свинини і продуктів її переробки, вироблених в Черкаській області, через спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, тимчасове обмеження пов'язане з зареєстрованими на початку листопада випадками захворювання свиней АЧС на території області.

Білорусь ввела тимчасові обмеження на ввезення на територію країни з Черкаської області живих свиней, м'яса диких кабанів, продуктів переробки, шкіряної, рого-копитної та кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від вказаних видів тварин, кормів, обладнання для утримання, забою та обробки свиней, яке було у вжитку.

Раніше аналогічну заборону було введена відносно Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Полтавської, Київської, Чернігівської та Житомирської областей.

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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в селі Хутори біля Черкас фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України зафіксували спалах африканської чуми свиней в підсобному господарстві виправної колонії №62.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх та диких свиней. Для людини вірус АЧС не становить загрози. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин та здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.