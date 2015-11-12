Депутати зробили перший крок до скасування ліцензій на експорт-імпорт алкоголю і сигарет

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект №2498а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» в першому читанні підтримали 232 народних депутата.

Присутній на засіданні парламенту міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у ході представлення законопроекту зазначив, що нормативний акт скасовує 6 ліцензій, які не несуть регулятивного навантаження, але створюють плідне підґрунтя для розвитку корупції.

«Пропонуємо скасувати 6 повністю непотрібних ліцензій, таких як ліцензування експорту-імпорту товарів: спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Оборот цих товарів ліцензується зовсім іншими ліцензіями, такими як ліцензія на роздрібну торгівлю, ліцензія на виробництво та ліцензія на оптову торгівлю», - сказав міністр.

При цьому, за його словами, обсяг платежів до бюджету від придбання ліцензій є незначним – 229 тис. грн - при тому, що 200 тис. грн витрачається на зарплату працівників апаратів, що видають ці дозволи.

«Окремо хочу наголосити, що скасування цих ліцензій не впливає на споживання підакцизних товарів», - сказав Абромавичус, зазначивши, що експертне співтовариство не бачить ризику від скасування ліцензій.

У свою чергу голова парламентського Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк додав, що комітет підтримує цю ініціативу.

«Існуюче ліцензування не несе ні фіскальної функції, ні регуляторної функції», - сказав депутат.

Разом із тим парламентарії зазначили, що законопроект не проходив розгляду в податковому комітеті Верховної Ради. Член депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Іван Рибак звернувся до депутатів із проханням відправити законопроект у зазначений комітет, який є профільним для нормативних актів такого змісту.

«Закликаю вас за основу прийняти й передати в податковий комітет для розгляду до другого читання», - сказав депутат.

Член фракції «Блок Петра Порошенка» Максим Курячий також закликав депутатів відправити законопроект у податковий комітет. За його словами, скасування ліцензій на експорт-імпорт алкогольних напоїв створить передумови для зростання тіньової торгівлі.

«Експерти всієї України стверджують, що у нас і зараз майже 40% цієї галузі перебуває в тіні. З ухваленням цього законопроекту виникає дуже серйозна загроза безконтрольності обороту спирту в оптових торговців. Ні в якому разі не можна сьогодні голосувати цей закон у цілому», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, зазначений законопроект був розроблений урядом і зареєстрований у парламенті 15 вересня. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, в разі його ухвалення в другому читанні оптова торгівля етиловим, коньячним і плодовим спиртами буде й надалі здійснюватися за ліцензією на оптову торгівлю. Що стосується алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то українські підприємства зможуть здійснювати імпорт і експорт, оптову торгівлю й відвантаження для реалізації магазинами безмитної торгівлі на основі ліцензії на оптову торгівлю відповідними товарами.