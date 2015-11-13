Російські ритейлери очікують колапсу з доставкою продуктів
У Росії продовольчі мережі та їхні постачальники попередили про зрив доставки продуктів через відсутність лічильників, необхідних для нової системи стягування плати за проїзд вантажівок масою більше 12 тонн федеральними дорогами.
Про це пише в п'ятницю, 13 листопада, «Коммерсантъ».
Логістичні компанії, за інформацією видання, почали повідомляти ритейлерів та виробників продовольства про свою неготовність працювати з 15 листопада у системі стягування плати «Платон» і стали відмовлятися від постачань продовольства. Близько 90 відсотків транспортних компаній не отримали лічильники, необхідні для роботи в системі.
В одній із транспортних компаній, що займається перевезеннями товарів для найбільших ритейлерів та виробників продовольства, у свою чергу, повідомили, що на один мільйон великовантажних машин, які необхідно підключити до «Платону», до теперішнього часу випущено лише 200 тисяч лічильників, і тільки п'ята частина з них роздана перевізникам. Така ситуація, як заявили в компанії, призведе до простою здебільшого вантажівок і відмови від перевезень навіть на невеликі відстані.
З 15 листопада в Росії починають стягувати плату за проїзд великовантажних машин вагою понад 12 тонн. Розрахунок плати проводиться в спеціальній системі "Платон", реєстрація в якій почалася 15 жовтня.
Раніше прем'єр-міністр Дмитро Медведєв затвердив тарифи для вантажівок: до 1 березня 2016 року — 1,53 руб. за 1 км шляху, до 31 грудня 2018 року — 3,06 руб., після 2018 року — 3,73 руб. за 1 км. Для оплати маршруту потрібно узгодити його і сплатити заздалегідь або встановити в машину прилад стеження, прив'язаний до рахунку. Тим, хто не оплатить проїзд або не встановив лічильник, загрожує штраф — 5 тис. руб. для водіїв, 450 тис. руб. для юросіб і до 1 млн руб. при повторному порушенні. Однак, швидше за все, штрафні санкції з 15 листопада будуть застосовуватися тільки в Московській області, в інших регіонах — з травня 2016 року.
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Проблема з перевезеннями продовольства зачепила не тільки ритейлерів. Один великий виробник розповів "Ъ", що направив в роздрібні мережі листи з попередженням про можливу несвоєчасність поставок через незалежні від нього причини.
У разі відсутності машин масою понад 12 тонн після 15 листопада деякі компанії будуть змушені перейти на дрібніший транспорт, наприклад, замість 20-тонної вантажівки замовити дві машини масою по 10 тонн. Проте надання таких машин буде коштувати значно дорожче, а значить, витрати на логістику зростуть.