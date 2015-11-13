Російські ритейлери очікують колапсу з доставкою продуктів

Про це пише в п'ятницю, 13 листопада, «Коммерсантъ».

Логістичні компанії, за інформацією видання, почали повідомляти ритейлерів та виробників продовольства про свою неготовність працювати з 15 листопада у системі стягування плати «Платон» і стали відмовлятися від постачань продовольства. Близько 90 відсотків транспортних компаній не отримали лічильники, необхідні для роботи в системі.

В одній із транспортних компаній, що займається перевезеннями товарів для найбільших ритейлерів та виробників продовольства, у свою чергу, повідомили, що на один мільйон великовантажних машин, які необхідно підключити до «Платону», до теперішнього часу випущено лише 200 тисяч лічильників, і тільки п'ята частина з них роздана перевізникам. Така ситуація, як заявили в компанії, призведе до простою здебільшого вантажівок і відмови від перевезень навіть на невеликі відстані.

З 15 листопада в Росії починають стягувати плату за проїзд великовантажних машин вагою понад 12 тонн. Розрахунок плати проводиться в спеціальній системі "Платон", реєстрація в якій почалася 15 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Дмитро Медведєв затвердив тарифи для вантажівок: до 1 березня 2016 року — 1,53 руб. за 1 км шляху, до 31 грудня 2018 року — 3,06 руб., після 2018 року — 3,73 руб. за 1 км. Для оплати маршруту потрібно узгодити його і сплатити заздалегідь або встановити в машину прилад стеження, прив'язаний до рахунку. Тим, хто не оплатить проїзд або не встановив лічильник, загрожує штраф — 5 тис. руб. для водіїв, 450 тис. руб. для юросіб і до 1 млн руб. при повторному порушенні. Однак, швидше за все, штрафні санкції з 15 листопада будуть застосовуватися тільки в Московській області, в інших регіонах — з травня 2016 року.

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Проблема з перевезеннями продовольства зачепила не тільки ритейлерів. Один великий виробник розповів "Ъ", що направив в роздрібні мережі листи з попередженням про можливу несвоєчасність поставок через незалежні від нього причини.

У разі відсутності машин масою понад 12 тонн після 15 листопада деякі компанії будуть змушені перейти на дрібніший транспорт, наприклад, замість 20-тонної вантажівки замовити дві машини масою по 10 тонн. Проте надання таких машин буде коштувати значно дорожче, а значить, витрати на логістику зростуть.