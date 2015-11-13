Єврокомісар: ми зробимо все можливе для запобігання введення ембарго РФ проти України

Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом на прес-конференції в Києві.

«Я зовсім не впевнена, що відбудеться в січні з російської сторони стосовно України. Хотіла б я знати, але не знаю. Ми зробимо все можливе для запобігання ембарго. Ми проводимо багато зустрічей, де обговорюємо імплементацію зони вільної торгівлі. Наша позиція на них - немає жодних причин для введення ембарго з російської сторони. Але, природно, гарантій немає», – сказала вона.

За словами Мальмстрьом, початок дії зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року не є предметом дискусій і стане стартом великих партнерських відносин у різних сферах економічного і соціального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, за словами торгового представника України Наталії Микольської, Україна вживатиме відповідних заходів у разі введення Росією ембарго і виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.

Раніше очільник Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус зазначав, що ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, вдарить насамперед по російських споживачах.

Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-яких змін у текст Угоди про асоціацію.