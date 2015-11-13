Мінагропрод хоче ініціювати розслідування підвищення цін на цукор

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір звернутися до Антимонопольного комітету України з проханням розслідувати необґрунтоване підвищення цін на цукор, повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

"Ми бачимо спекуляції на цукровому ринку. Буде звернення до Антимонопольного комітету", - зазначив він.

За словами міністра, на сьогоднішній день немає підстав для підвищення цін на цукор. За прогнозами Мінагропроду, цукрові заводи України виготовлять в цьому році 1,2-1,3 мільйона тонн цукру, що повністю задовольняє внутрішню потребу України з урахуванням перехідних запасів з минулого року в 0,5 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, роздрібна ціна на цукор за жовтень піднялася на 15% - до 14,31 гривні/кілограм.

Експерти зазначають, що тенденція зростання цін на цукор пов'язана як з необґрунтованими спекуляціями навколо можливого дефіциту цукру цього сезону, так і з реальним зростанням собівартості виробництва даного продукту через девальвацію гривні. Раніше міністр повідомляв про намір укласти меморандум з виробниками цукру щодо поставок продукції на внутрішній ринок, щоб не допустити спекулятивного зростання цін.

На 4 листопада цукрові заводи виготовили 73% від запланованого обсягу. За оцінками експертів, потреба ринку в цукрі на поточний маркетинговий рік, який почався у вересні, складає близько 1,7 мільйона тонн. У минулому сезоні Україна виробила 2,1 мільйона тонн цукру.