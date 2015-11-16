В Україні сільгосппродукція подорожчала на 54%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами в Україні в січні-жовтні 2015 року зросли на 55% порівняно з аналогічним періодом 2014 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 68%. Зокрема, вартість зернових культур зросла на 62,4%, соняшнику – у 2 рази, сої – в 1,7 раза, а ріпаку – в 1,8 раза. При цьому обсяг реалізації рослинницької продукції зріс на 3,8%.

Середні ціни на тваринницьку продукцію в країні за 10 місяців цього року зросли на 42%. Зокрема, худоба та птиця (у живій вазі) подорожчали на 37,7%, молоко – на 19,3%, яйця – на 70,8%.

Обсяг реалізації продукції тваринництва в січні-жовтні цього року зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5%.

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Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 11 місяців 2014 року зросли на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 23,9%, тваринництва – на 18,6%. Інформацію про середні ціни за 2014 рік Держстат не публікував.