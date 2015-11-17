ДПЗКУ повернула 47 мільйонів гривень заборгованості та вводить автоматизований облік зерна

Державна продовольчо-зернова корпорація ініціювала комплекс заходів щодо підвищення ефективності та мінімізації фінансових ризиків.

Про це заявив голова правління Борис Приходько.

Так, на елеваторах впроваджують автоматизований кількісний та якісний облік зерна. Дано старт пілотному проекту щодо системи постачання товарно-матеріальними ресурсами елеваторів зі збільшенням повноважень директорів.

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«Делегуємо частину функцій на місця і починаємо впроваджувати систему мотивації менеджерів із закупівлі сільгосппродукції і співробітників елеваторів. Головний принцип: не забороняти красти, а створити умови, при яких можна заробити чесно. У перспективі директорів елеваторів і департаментів корпорації плануємо набирати за конкурсом», — сказав Приходько.

Сформовано ціновий комітет, який формує стратегію і управляє торговою позицією корпорації. Для хеджування цінових ризиків відкривається брокерський рахунок. Вводиться жорстке бюджетування і контроль над витратами. Триває робота над розміщенням вільної ліквідності.

Спільно з правоохоронними органами корпорація повернула 47 млн грн дебіторської заборгованості минулих періодів. До кінця року планується погасити ще 30 млн грн простроченого боргу.

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«Додатково мотивуємо співробітників юридичного департаменту та служби безпеки закривати дебіторку. Постійно стежимо за станом поточних витрат. Результати є. Наприклад, по форварду постачальники виконали зобов'язання на 95%», — повідомив голова правління.

Нагадаємо, раніше ДПЗКУ заборонила торгувати з оффшорамии, працювати за передоплатою. Експортні контракти укладаються тільки з першокласними компаніями. Закрито агентську схему закупівлі, а зерно оплачується лише після переоформлення на елеваторі корпорації. Форвардний договір укладається тільки за умови поставки зерна на державні елеватори.