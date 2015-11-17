Медведєв вніс до Держдуми закон про "безкоштовний гектар" на Далекому Сході

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про внесення в Державну думу законопроекту про безоплатне надання громадянам Росії земельних ділянок на Далекому Сході, текст розпорядження опублікований на сайті уряду, пише Gazeta.ru.

«Внести до Держдуми проект федерального закону «Про особливості надання громадянам земельних ділянок в Далекосхідному федеральному окрузі та про внесення змін в окремі законодавчі акти Росії», — йдеться в розпорядженні.

Отримати "безкоштовний гектар" можна один раз, для оформлення землі потрібен короткий список документів: паспорт, заява, а також цілі та вид діяльності, з якими громадянин має намір займатися на землі. Заяву на гектар можна буде подати в електронній формі. Оформлення документів займе 2-3 місяці.

Раніше повідомлялося, що Мінсхідрозвитку представило законопроект про надання росіянам безкоштовних гектарів землі на Далекому Сході.