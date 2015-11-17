Мінагропрод оголосив повторний конкурс на посаду глави "Укрспирту"

17:54, 17 листопада 2015
Агро
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Заяви від претендентів прийматимуться до 16 грудня.

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Міністерство аграрної політики і продовольства оголосило повторний, третій протягом цього року, конкурс на посаду глави державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, міністерство має намір визначити переможців до кінця поточного року.

Заяви від претендентів будуть прийматися до 16 грудня. Конкурс буде проходити поетапно. У разі успішного проходження першого етапу відбору, учасники будуть захищати конкурсні пропозиції перед комісією, яку очолює заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Укрспирт" працює без постійного керівника. Обов'язки директора компанії виконує Роман Іванюк. Конкурс на посаду керівника "Укрспирту" проводився в цьому році вже двічі. Результати першого конкурсу були скасовані на вимогу профспілкової організації держкомпанії. Вдруге номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі не зміг вибрати нового главу "Укрспирту" у зв'язку з тим, що жоден з учасників конкурсу не відповідав заявленим критеріям відбору. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус повідомив про це на наступний день після того, як Іванюк, який брав участь у конкурсі, відкликав свою кандидатуру у зв'язку з великими перспективами роботи в приватному секторі. На думку Абромавичуса, черговий зрив конкурсу на посаду глави "Укрспирту" пов'язаний з низьким рівнем пропонованої зарплати.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".

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