Оформлення ветеринарного сертифіката стало добровільним - міністр

Цими змінами передбачене скасування обов’язкового оформлення ветеринарного свідоцтва Ф-2 для транспортування фуражних культур за межі території України через пункти пропуску на державному кордоні, що відкриті на території морських портів.

«Відтепер оформлення свідоцтва буде добровільним. Оригінали міжнародних ветеринарних сертифікатів будуть видаватися на підставі звернень вантажовласника або уповноваженої ним особи. Скасування обов’язкового оформлення ветеринарного сертифікату Ф-2 – це один з спільних Мінінфраструктури та Мінагрополітики заходів чергового етапу дерегуляції в морських портах» - зазначив Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства України. «Дерегуляція в портах запрацювала 8 вересня, коли в силу вступила низка спрощень до процедур оформлення суден і вантажів у портах» - додав міністр.

Після прибуття фуражного зерна до зернового складу в морському порту за відсутності в супровідних документах ветеринарного свідоцтва такий зерновий склад зобов’язаний надати регіональній службі державного ветконтролю та нагляду на державному кордоні та транспорті відповідні товаротранспортні та/або залізничні накладні, в яких зазначається місце походження фуражного зерна. У разі функціонування в морському порту ІСПС зазначені документи передаватимуться в електронному вигляді.

Постанова №916 опублікована в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» № 213 від 14 листопада 2015 року і набуде чинності через 30 днів з дня її опублікування. Документ також розміщено на Урядовому веб-порталі .