Росія вирішила ввести з 1 січня продовольче ембарго щодо України

Уряд РФ прийняв рішення ввести з 1 січня продембарго щодо України, повідомив 18 листопада в ефірі телеканалу "Росія 24" міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає ТАСС.

"Оскільки Україна приєдналася до санкцій проти Російської Федерації - економічним, фінансовим, ми прийняли рішення про введення... захисних заходів у вигляді продовольчого ембарго. Просто це рішення має відстрочений характер. Воно теж відстрочено до 1 січня", - сказав він.

Читайте такожЄврокомісар: ми зробимо все можливе для запобігання введення ембарго РФ проти УкраїниУлюкаєв раніше вже заявляв, що Росія готова ввести продовольче ембарго щодо України в разі, якщо представники Росії, України і Євросоюзу не зможуть домовитися щодо угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС. Російський міністр також нарікав на те, що європейські і українські партнери вимагають від Росії підписати ряд зобов'язуючих документів, тоді Улюкаєв висловив скепсис щодо трьохсторонньої угоди.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія опрацьовує питання розширення продовольчого ембарго на нові країни.

«Судячи з інформації, якою ми володіємо, цілий ряд країн, щодо яких ці санкції не поширювалися, ввели відповідні заходи. Треба опрацювати це питання, і в разі, якщо дійсно такі рішення прийняті, підготувати звернення до президента про доповнення указу додатковою кількістю країн, які такі рішення стосовно Російської Федерації підтримують», - сказав Медведєв.

29 липня сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції Євросоюзу щодо Росії.

Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

16 вересня 2015 р. президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію списку санкцій проти 388 фізичних і 105 російських юридичних осіб, раніше затвердженого Радою національної безпеки і оборони України.

Економічні санкції торкнулися 29 російських банків, понад 20 авіакомпаній, кілька підприємств військово-промислового комплексу, найбільших російських виробників антивірусних програм.