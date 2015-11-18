Осіння посуха призвела до збитків в аграрному секторі на 11 мільярдів

Засуха в період посіву зернових під урожай 2016 року, яка не дозволила аграріям повністю засіяти всі заплановані площі, привела до збитків в аграрному секторі на 11 мільярдів гривень, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський на прес-конференції.

"Тільки через те, що не зійшов або було втрачено врожай, ми розуміємо, що це приблизно 11 мільярдів гривень вже селяни втратили. Тобто це незворотні втрати", - сказав він.

Раніше Мінагропрод повідомляв, що аграрії витратять на осінню посівну близько 80 мільярдів гривень.

Краснопольський зазначив, що недосів озимих становить 1,1 мільйона гектарів з запланованих до посіву 7,4 мільйона гектарів.

"З них 250 тисяч гектарів – це озимий ріпак. Все інше – це озима пшениця та озиме жито", - зазначив заступник міністра.

При цьому сходи, за словами Краснопільського, отримані тільки на 60% засіяних площ. Значна частина сходів знаходиться в поганому стані. Навесні аграріям потрібно пересіяти ті площі, де врожай буде втрачено, і провести посів на недосіяних площах.

"Це буде знову 11 мільярдів, які нам потрібні", - сказав Краснопольський.

Разом з тим, Мінагропрод не знижує своїх прогнозів щодо експорту зернових в 2015-2016 маркетинговому році, який почався в липні.

"Так чи інакше, 37 мільйонів тонн зерна – це той обсяг, який ми плануємо на експорт", - сказав заступник міністра.

За його словами, експорт не загрожує продовольчій безпеці України. Мінагропрод та зернотрейдери найближчим часом домовляться про призначені до постачання на внутрішній та зовнішні ринки обсяги зернових та підпишуть відповідний меморандум.

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Як повідомляв УНІАН, висока температура повітря і відсутність вологи в грунті в серпні-вересні істотно сповільнили хід осінньої посівної в Україні. Внаслідок пізнього посіву в сухий грунт озимі демонструють слабкий розвиток, що загрожує втратами врожаю в разі холодної зими. Крім того, оптимальні строки сівби багатьох культур вже пройшли, і аграрії можуть не засіяти всі заплановані площі.

В Україні під озимі культури врожаю 2016 року заплановано 7,4 мільйона гектарів. Міністерство аграрної політики та продовольства вже зараз прогнозує недобір пшениці врожаю 2016 року в 10 мільйонів тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових в 2015 році очікується на рівні 58,5-60 мільйонів тонн. У 2014 році Україна зібрала 63,8 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни протягом років незалежності.

Мінагропрод планує підписати меморандум з зернотрейдерами з експорту зернових до кінця листопада.