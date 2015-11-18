Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" погасив усю заборгованість перед постачальниками за 2014 рік в сумі 141,7 мільйона гривень, повідомила прес-служба компанії з посиланням на виконуючого обов'язки директора Романа Іванюка.

"Були знайдені можливості повністю погасити заборгованість за 2014 рік перед постачальниками сировини на 62,5 мільйона гривень, перед постачальниками допоміжних матеріалів – на 13,5 мільйона гривень та перед НАК "Нафтогаз України" - на 65,7 мільйона гривень зафіксованої заборгованості, яка в загальній сумі склала 141,7 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що "Укрспирт" поточного року заощадив близько 100 мільйонів гривень за рахунок відмови від роботи з постачальниками на умовах тривалого товарного кредитування, впровадження тендерних закупівель сировини та співробітництва з дрібними фермерами. Разом з тим, за словами Іванюка, у зв'язку з погашенням заборгованості компанія відчувала труднощі з виконанням виробничих планів.

"Розрахунок з боргами, набутими в 2014 році, значно ускладнив роботу з виконання виробничих планів поточного періоду", - цитує Іванюка прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва спирту етилового в Україні протягом 10 місяців 2015 року складають 8,2 мільйона дал, з яких на "Укрспирт" припадає 7,4 мільйона дал.

Раніше Іванюк заявляв, що 2015 року держпідприємство планує збільшити виробництво своєї продукції більш ніж вдвічі порівняно з 2014 роком – до 26,1 мільйона дал. За його словами, зокрема, підприємство має намір збільшити виробництво етилового спирту на 26% - до 15 мільйонів дал.

"Укрспирт" в третьому кварталі поточного року інвестував 4 мільйони гривень на підвищення енергоефективності потужностей, а також підписав контракти на переобладнання виробництва на суму 5 мільйонів гривень.

16 листопада Міністерство аграрної політики та продовольства оголосило третій за рік конкурс на посаду глави "Укрспирту", результати якого планується оголосити до кінця 2015 року.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте наразі на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".