У Путіна заявили, що остаточного рішення щодо продембарго для України ще немає

Влада РФ не приймала остаточного рішення про введення продовольчого ембарго щодо України з 1 січня 2016 року, міра, як і передбачалося, почне діяти в разі відсутності домовленості щодо асоціації з Україною і Євросоюзом, заявив журналістам голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає Прайм.

"Ні, звичайно, остаточного рішення немає. Це рішення було прийнято як відкладене (у вересні 2014 року - ред.). Обидва рішення - і про можливості введення режиму найбільшого сприяння, і продовольчого ембарго - вони прийняті з відстроченим терміном", - відповів Улюкаєв на питання, чи остаточне рішення влади РФ про введення щодо України продембарго з 1 січня 2016 року.

Він додав, що, якщо до 1 січня щодо асоціації України з ЄС не будуть прийняті рішення, то ембарго автоматично набуде чинності. "Але ніяких додаткових рішень немає", - додав міністр.

Заборона на ввезення до Росії українського продовольства, як і звичайний режим торгівлі (зараз значна частина товарів поставляється з України в РФ безмитно), набуде чинності в разі застосування Києвом економічної частини угоди про асоціацію з ЄС з 1 січня 2016 року, якщо тристоронні переговори з участю РФ не знімуть "російські перестороги" у зв'язку з створенням зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС. Черговий раунд цих переговорів на міністерському рівні запланований на 1 грудня.

Влада РФ раніше неодноразово заявляла, що шансів домовитися щодо ЗВТ України і ЄС до 1 січня практично немає.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, втрати України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, Європейський Союз зробить все можливе в рамках переговорів з Російською Федерацією для запобігання введення ембарго щодо українських товарів, проте не може гарантувати позитивний результат.

Україна обіцяє вжити заходів у відповідь у разі введення Росією ембарго і виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.

Раніше глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус зазначав, що ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вдарить насамперед по російським споживачам.

Євросоюз і Україна не збирається відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.