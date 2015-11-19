Медведєв підрахував збитки України від ембарго: "сотні і сотні мільйонів доларів"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прогнозує збитки України в разі введення Росією продовольчого ембарго в «сотні й сотні мільйонів доларів».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам.

«Збитки української економіки – я думаю, вони досить значні, деякі українські колеги їх підраховують там на коліні, називають якісь цифри. Я думаю, що їх досить складно підрахувати, навіть незважаючи на зменшення товарообігу між РФ і Україною. Це все одно сотні й сотні мільйонів доларів, тому що ми зберігаємо досить значний товарообмін», - сказав Медведєв.

За його словами, це справа України - як вона буде заміщати цей товарообіг.

На думку Медведєва, українські продукти харчування «не чекають в ЄС», оскільки ринки європейських країн перевантажені продовольством.

Медведєв відзначив, що після підписання договору про зону вільної торгівлі з Євросоюзом Брюссель прийняв рішення про введення квот на українські продукти.

«Це означає, що обсяги поставок продуктів з території України на територію ЄС, після того як виник цей прекрасний альянс, не збільшилися, а зменшилися. Про це мені розповідають самі українці. Якщо це таке партнерство, можна тільки розвести руками і сказати: якщо ви цього прагнули – тримайте», - сказав Медведєв.

За його словами, ситуація безрадісна, але то не російське рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що «з високим ступенем вірогідності» введуть ембарго проти українських продовольчих товарів з 1 січня.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що збитки України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.