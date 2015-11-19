Українські аграрії вже намолотили 59 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії на 19 листопада зібрали урожай на площі 14,3 млн га (98% до прогнозу), намолотивши 59 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 41,1 ц/га. Триває збирання кукурудзи, сої, соняшнику, цукрових буряків.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував валовий збір зернових на рівні 59,5 млн тонн.

Минулого року, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) зібрала рекордний для країни врожай зернових і зернобобових в обсягу 63,8 млн тонн, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році.

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Основне скорочення збору в 2015 році відбулося за рахунок кукурудзи, якої мали зібрати близько 26 млн тонн - на 2 млн тонн менше, ніж у 2014 році. Неврожай пов'язаний з несприятливими погодними умовами, які сформувалися цього літа.