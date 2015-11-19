В Одеській області зафіксували черговий спалах чуми свиней

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України зафіксували черговий випадок зараження тварин надзвичайно небезпечним вірусним захворюванням – африканською чумою свиней (АЧС), який стався в підсобному господарстві в селищі Миколаївка одноіменного району Одеської області.

Згідно з повідомленням Держветфітослужби, зараженими виявилися троє поросят віком до 4 місяців. Діагноз встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин. Відомство вживає термінових заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища інфекції.

За даними Держветфітослужби, цей випадок є 35-м спалахом АЧС з початку 2015 року. У відомстві підкреслили, що 20 заражених об'єктів вже оздоровлено.

Зазначений випадок є другим спалахом цього захворювання в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня АЧС було діагностовано у двох підсобних господарствах в селі Кам'яне Одеської області.

Чернігівська, Київська, Сумська, Полтавська і Рівненська області визнані неблагополучними щодо АЧС. Поширення вірусу, яке спостерігається сьогодні, відбувається з 2012 року, коли випадки падежу тварин від АЧС були зафіксовані в Запорізькій області.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.