Російське ембарго не вплине на український аграрний сектор – Павленко

Ембарго на ввезення українського продовольства на територію Російської Федерації, яке може бути накладено РФ з 1 січня 2016 року у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною і ЄС, не вплине на український агропромисловий комплекс, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на голову відомства Олексія Павленка.

«Ембарго на імпорт української сільськогосподарської продукції не вплине на розвиток українського аграрного сектору», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, у зв'язку з цілеспрямованою політикою тиску на українських експортерів, односторонніми заборонами на ввезення окремих українських товарів, вітчизняні виробники шукають нових зарубіжних партнерів замість російських.

«Все, що потрібно було зробити для «розвитку» торговельних відносин між нашими країнами, Росія вже зробила раніше, частково ще до загострення ситуації на сході, вводячи обмеження на імпорт широкого спектру продукції, починаючи від цукру і кондитерських виробів і закінчуючи овочами, м'ясною і молочною продукцією», - цитує Павленка прес-служба.

Міністр підкреслив, що робота з диверсифікації ринків збуту принесла свої плоди. Структура експорту української аграрної продукції істотно змінилася. Основним ринком є країни Азії, на які припадає близько 47% експорту. У країни ЄС поставляється 26% експорту, на африканські країни припадає 14%, на країни СНД - 11%.

«Росія не входить навіть в першу десятку країн-імпортерів аграрної продукції. При цьому зменшення товарообігу України і Росії тільки протягом 2015 перевищило 70%», - зазначив Павленко.

За даними Мінагропроду, за 9 місяців 2015 року товарообіг з Росієюстановив 405 млн дол., при цьому експорт з України знизився на 75%, до 222 млн дол., імпорт до України - на 64%, до 183 млн дол. Основними експортними товарами за цей період були м'ясо і субпродукти, какао-паста, вина, екстракти та концентрати кави і чаю, сіль, продукти переробки плодів і овочів.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, втрати України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.

У зв'язку з російською агресією на Донбасі та анексією Криму, наша країна обмежила торговельні відносини з північним сусідом. Зокрема, частка російського ринку в експорті української сільськогосподарської продукції в першому півріччі 2015 року становила 2% проти 8% за аналогічний період минулого року.

Цей фактор вплинув на стан внутрішнього ринку. У зв'язку з втратою традиційного російського ринку збуту для молочної продукції та овочів, в Україні сформувався профіцит цієї продукції.

Раніше міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв повідомив, що уряд РФ прийняв рішення ввести з 1 січня продовольче ембарго щодо України. Російська сторона неодноразово заявляла, що в разі набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі, вона буде змушена накласти ембарго на імпорт української продукції.

Україна обіцяє вжити заходів у відповідь у разі введення Росією ембарго. Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.