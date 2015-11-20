У США дозволили їсти генетично модифікованого лосося - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

У регулятора заявили, що так званий "акваактивний" лосось (AquAdvantage), що завдяки додатковим генам росте вдвічі швидше від своїх звичайних родичів, відповідає усім визначеним вимогам.

У заяві американського відомства йдеться також про те, що регулятор не вимагатиме позначати генетичну модифіковану рибу спеціальними етикетками при продажу.

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У 2013 дослідження канадських вчених виявило, що генетично модифікована риба може потенційно схрещуватися із звичайними видами риби.

Компанія, що створила "акваативного" лосося запевняє, що ризики цього зменшені до мінімуму, адже уся їхня риба - жіночої статі, стерильна і утримується у спеціальних водоймах.