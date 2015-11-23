Яценюк обіцяє дзеркальні заходи у відповідь на російське ембарго

Україна відповість дзеркальними заходами на введення Росією ембарго щодо українського експорту, включаючи продовольчий експорт, з 1 січня 2016 року, повідомив під час екстреного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Хочу чітко зазначити, що російські погрози про введення ембарго проти українських товарів з 1 січня 2016 року матимуть аналогічну, дзеркальну відповідь влади. На кожне російське рішення про встановлення ембарго проти українських товарів у нас буде аналогічне українське рішення про встановлення ембарго проти Росії», - сказав Яценюк.

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Він звернувся до Мінекономрозвитку, Мінфіну, ДФС, МВФ і Прикордонної служби вжити необхідних заходів для імплементації прийнятих рішень.

Як повідомляв УНІАН, Росія у відповідь на набрання чинності з 1 січня 2016 року Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС пригрозила Києву запровадженням ембарго на український експорт. Однак 6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде запроваджений у рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і набере чиннності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

За даними Мінекономрозвитку України, обсяг українського експорту до Росії становить не більш як 12,4% від загального обсягу експорту. Обсяг продовольчого експорту – близько 2%. У цьому зв'язку міністр економрозвитку Айварас Абромавичус підкреслював, що ймовірне ембарго, яке може бути запроваджене Російською Федерацією, вдарить насамперед по російських споживачах.