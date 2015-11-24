Рада прийняла перший з двох законопроектів по боротьбі з корупцією в земельній сфері

Метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація процедур проведення земельних торгів.

Документ був обговорений Верховною Радою за повною процедурою 05.10.2015р. та лише сьогодні винесений на голосування. За законопроект проголосувало 266 нардепів.

Законопроектом пропонується виключити із Земельного кодексу України ряд положень, які дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів (аукціонів).

Один з його авторів, народний депутат Олег Кулініч (депутатська група «Партія Відродження») прокоментував прийняття документу:

«Це голосування є великою перемогою всіх авторів законопроекту, представників громадських організацій та журналістів, які виступили на його підтримку. Можна констатувати, що сьогодні український парламент почав, нарешті, боротися з корупцією у земельній сфері. Але сьогоднішнє голосування – лише перший крок. Необхідно у найкоротші терміни повернутися до розгляду законопроекту у другому читанні. Крім того, цей закон не матиме реальної ваги без прийняття інших документів. Зокрема, необхідно терміново прийняти і законопроект № 1159 «Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами» – ключовий законопроект, який передасть право розпоряджатися землею за межами населених пунктів від чиновників Держгеокадастру територіальним громадам».