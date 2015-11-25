Росіян попередили: кожен куплений турецький помідор - це внесок в чергову ракету

Про це повідомляє РБК.

«Всі розуміють, що кожен куплений в «Ашані» або на ринку турецький помідор - це внесок в чергову ракету, яка буде стріляти по нашим хлопцям, - сказав Онищенко (цитата «РИА Новости»). - Співвітчизники розуміють, що ця ракета ними оплачена: €287 млн тільки росіяни відвезли в Туреччину кожен рік».

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сьогодні, 25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій виразно чутні попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.