Росія почала "тотальну перевірку" всіх турецьких продуктів

Россільгоспнагляд в рамках доручення уряду планує до кінця року провести перевірки виробників сільськогосподарської продукції з Туреччини, які мають право на постачання в РФ, повідомила РИА Новости прес-секретар Россільгоспнагляду Юлія Мелано.

За її словами, відомство готує графік перевірок турецьких компаній-постачальників продуктів. "Зараз ми аналізуємо підприємства — щоб не виїжджати "вхолосту", — які можуть становити певну загрозу для сільськогосподарської галузі РФ... Надалі ми будемо обговорювати можливі строки виїзду. До кінця року ми розраховуємо провести ці перевірки, тому що вказівка у нас є, але тут багато чого буде залежати від турецької сторони та їх готовності співпрацювати", — сказала Мелано.

Вона додала, що з сьогоднішнього дня фахівці Россільгоспнагляду отримали вказівку почати "тотальну перевірку" всієї сільськогосподарської продукції з Туреччини, яка надходить у Росію. Продукція, яка не відповідає вимогам РФ, буде розвертатися на кордоні.

"Наші інспектори знаходяться безпосередньо в пунктах пропуску, сьогодні вони отримали вказівку про необхідність тотальної перевірки і контролю всієї сільськогосподарської продукції, що надходить з території Туреччини. Якщо раніше, як правило, перевірялися документи і проводився вибірковий лабораторний моніторинг, то на сьогоднішній день ми тотально перевіряємо все згідно з вказівкою керівництва країни", — пояснила представник відомства.

Голова Мінсільгоспу Олександр Ткачев у середу говорив, що росіяни не відчують дефіциту овочів і фруктів, якщо РФ прийме рішення відмовитися від поставок продовольства з Туреччини. Він зазначив, що на частку турецьких овочів припадає 20% від загального обсягу поставок овочів в РФ, частка цитрусових, які поставляються з Туреччини — 25%. У той же час Туреччина є другим після Єгипту покупцем російського зерна.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

У той же час президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.