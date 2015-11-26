Україна готує нове звернення до СОТ через обмеження Росії

Україна має намір продовжити практику розгляду торговельних спорів з Росією в рамках членства у Світовій організації і готує чергове звернення до СОТ щодо обмежень поставок української аграрної продукції на російський ринок.

Про це журналістам повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

"На сьогоднішній день ми маємо одне звернення по вагонах і стрілочних переводах. І в нас є достатньо доказів по іншій групі товарів – сільськогосподарським товарам. Тому наступним кроком буде підготовка звернення за цими товарами", - сказала Микольська.

При цьому вона уточнила, що це звернення буде лише частиною загального пакету позовних претензій до Росії.

"Ми не можемо сказати про те, що це все. Нам потрібно опрацювати з кожним підприємством, інтереси якого порушені", - підкреслила заступник міністра.

Вона звернула увагу, що нерідко торговельні бар'єри щодо української продовольчого експорту стосуються нібито невідповідності української упаковки вимогам Російської Федерації, невідповідності вимогам якості та безпеки.

"Ми весь цей фактаж опрацьовуємо, - підкреслила Микольська. - І чим більше вони будуть впроваджувати заходів проти нас, тим активніше ми повинні, як сумлінний член СОТ, звертатися до процедур спорів, які практикуються у Світовій організації торгівлі".

Раніше Микольська повідомляла, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує черговий позов проти Російської Федерації в рамках спільної участі у Всесвітній торговельній організації.

Наприкінці жовтня Україна подала позов до Всесвітньої торговельної організації проти Росії про торгові обмеження щодо вагонів та стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим в загальному пакеті претензій, які готує Україна. Позов України полягає в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, введені Росією, скоротився з 1,7 мільярда доларів в 2013 році до 51 мільйона доларів протягом 7 місяців 2015 року.

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Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Всесвітньої торговельної організації по технічних бар'єрах пропозицію проаналізувати введений Росією заборона на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.

Україна є учасником СОТ з 2008 року.