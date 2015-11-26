СБУ викрила схему ввезення до України неякісних продуктів із Росії

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною ветеринарною та фітосанітарною і фіскальною службами викрили схему ввезення на територію України харчових продуктів з Російської Федерації, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам безпечності та якості.

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники спецслужби попередили імпорт понад 200 тонн неякісної молочної, рибної та м’ясної продукції з Росії. За результатами проведеної ветеринарно-санітарної експертизи встановлена невідповідність продуктів харчування мікробіологічним та іншим показникам, у деякій продукції виявлено антибіотики.

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Службою безпеки України вживаються заходи щодо застосування до цих російських компаній-імпортерів спеціальних санкцій.

Крім того, Держветфітослужбою винесено офіційне застереження компетентним органам Російської Федерації та тимчасово призупинено імпорт харчової продукції з окремих російських підприємств-виробників.