Росії вже не подобається молоко з Білорусі

Росія не виключає введення серйозніших заходів щодо Білорусі в умовах ігнорування прохань обмежити постачання молока з п'яти підприємств, що використовують сировину з підприємств третіх країн.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі Россільгоспнагляду.

"Россільгоспнагляд змушений констатувати факт невиконання рекомендацій служби щодо запровадження з боку Білорусі самообмежень на поставку продукції з п'яти молочних підприємств", - розповіла прес-секретар Юлія Мелано. У зв'язку з цим відомство прийме всі заходи для недопущення на ринок РФ небезпечною білоруської продукції, підкреслила вона. Детальніше про заходи щодо Білорусі Россільгоспнагляд повідомить пізніше.

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Нагадаємо, 20 листопада Россільгоспнагляд поінформував ветеринарну служби Білорусі про необхідність ввести обмеження на постачання п'яти підприємств з виробництва готової молочної продукції та восьми рибопереробних підприємств. Інспекція Россільгоспнагляду підтвердила незаконне використання білоруськими виробниками сировини з закритих відомством підприємств третіх країн.