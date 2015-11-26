Експерти назвали ТОП-3 імпортних товарів із Білорусі: згущене молоко, оселедець та ікра

Україна в січні-вересні 2015 року імпортувала з Білорусі згущене молоко на суму 532 тис. дол., або 58% від загальних поставок цього продукту з зовнішніх ринків, а також оселедець в герметичній упаковці на суму 886 тис. дол., або 68%.

Як повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», крім того, до трійки імпортних білоруських продуктів увійшла також рибна ікра (крім чорної), якою було ввезено на територію України на суму 1,5 млн дол., або 36% від усього імпорту.

Як повідомляв УНІАН, Україна вирішила ввести з 20 січня 2016 року спеціальне мито у розмірі 39,2% на імпорт низки товарів з Республіки Білорусь в якості кроку у відповідь на недружні дії зі сторони Білорусі до українських підприємств кондитерської та пивоварної галузей.

Зокрема, спецмитом буде обкладатися молочна продукція і сири, рибна продукція, кондитерські вироби, хлібобулочні і борошняні вироби, пиво, горілка, сіль, косметика, шампуні, миючі та чистячі засоби, сірники, вироби з пластмаси, кухонні меблі, шини та покришки, трактори, тканини та інші товари.

З 1 травня 2014 року Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива повідомляли, що такі дії зробили українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і до українських кондитерів.