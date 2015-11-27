Торгова війна: у Росії розповідають про небезпечність турецької продукції

Россільгоспнагляд планував обмежити ввезення сільськогосподарської продукції з Туреччини у зв'язку з виявленням каналів поставок товарів з підробленими турецькими сертифікатами, заявив РІА Новини керівник Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Сергій Данкверт.

"До Туреччини був ряд претензій. Безпека турецької продукції... була в крихкій позиції, ми їх попереджали", — сказав він.

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За його словами, російську сторону турбувало, з одного боку, зниження контролю Туреччини в галузі ветеринарії, а з іншого боку — постачання рослинницької продукції з підробленими турецькими сертифікатами.

"Ми виявили канали поставок з підробленими сертифікатами через Білорусь... і готувалися закривати ввезення продукції з турецькими сертифікатами, крім двох портів — Калінінградського і Новоросійського", — пояснив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 26 листопада повідомив, що російська влада найближчим часом прийме економічні заходи у відповідь на збитий Туреччиною російський бомбардувальник Су-24.

Також на тлі загострення відносин з Туреччиною Россільгоспнагляд розпочав тотальні перевірки всіх сільськогосподарських товарів, що йдуть з республіки.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

У той же час президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.