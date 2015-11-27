Україна нарощує аграрний експорт в Азію в умовах триразового падіння поставок до РФ

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський під час Години запитань до уряду в парламенті.

«В умовах різкого скорочення поставок української продукції до Російської Федерації нарощується експорт до країн Азії. Цифра в загальному експорті до Російської Федерації становить трохи більш як 2%», - сказав Краснопольський.

За його словами, водночас на країни Азії припадає 47% експортних поставок української сільгосппродукції, а на країни Євросоюзу - 26,4%.

«У структурі експорту сільськогосподарської та харчової продукції скоротилася частка (Росії – УНІАН) з 6,7% за 10 місяців 2014 року до 2,2% за результатами 10 місяців (2015 року). Таким чином, ми бачимо, що український бізнес готується до того, що може бути введено ембарго з боку Російської Федерації», - наголосив Краснопольський.

За його словами, в абсолютних цифрах експорт до Росії за 10 місяців становив 253 млн дол., тоді як за підсумками 2014 року українські виробники виручили від поставок до РФ 983 млн дол. Молоко, яйця, птиця, зернові, олійні, цукор і кондитерські вироби вже не поставляються в Росію.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, втрати України в разі введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році становитимуть 600 млн дол.

Разом з тим Мінагропрод заявляє, що такі дії Росії не вплинуть на український АПК, відзначаючи, що основним ринком збуту українських сільгосптоварів є країни Азії, ЄС та Африки.

Російська сторона неодноразово заявляла, що в разі набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі, вона буде змушена накласти ембарго на імпорт української продукції. Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв повідомив, що уряд Росії прийняв рішення ввести заборону з 1 січня 2016 року.

Україна обіцяє вжити відповідних заходів у разі введення Росією ембарго. Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.