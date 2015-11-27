Україна готова замінити російське зерно на ринку Туреччини

Україна готова зайняти російську частку в турецькому імпорті зернових та олійних в разі, якщо загострення відносин між Туреччиною і Росією переросте в односторонні заборони поставок продовольства, повідомила УНІАН аналітик зернових ринків агентства "УкрАгроКонсалт" Єлизавета Малишко.

"Зараз ми постачаємо туди трохи. Росія нас витіснила з цього ринку, оскільки вони пропонували пшеницю в невеликих обсягах, які зручно було постачати. Якщо будуть якісь обмеження, то Україна може повернути собі позиції на турецькому ринку", - сказала експерт.

Аналітик зазначила, що в 2014-2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015 р.) Україна поставила до Туреччини 754,6 тисячі тонн зерна, а всього Туреччина імпортувала близько 9 мільйонів тонн. Основними статтями українського експорту зернових до Туреччини є пшениця та ячмінь. При цьому Росія є найбільшим постачальником зернових до Туреччини. За прогнозами, близько 5 мільйонів тонн очікуваного турецького імпорту в сезоні 2015-2016, постачання з Росії забезпечать 4 мільйони тонн.

"Якщо Туреччина захоче викупити ці недоотримані 4 мільйони тонн у нас, ми будемо лише раді. Для нас це буде чудово. Це означатиме підвищення цін. Ми будемо вибирати того покупця, який платить більше", - підкреслила аналітик.

Аналогічна ситуація склалася і на ринку соняшникової олії, зазначила в коментарі профільний експерт "УкрАгроКонсалт" Юлія Гаркавенко.

"Якщо Росія вибуває, основним постачальником соняшникової олії залишається Україна. Іншого вони знайти не зможуть, бо такі обсяги на експорт пропонує лише Україна, і вона може безболісно перекинути свої обсяги, враховуючи невелику транспортне плече", - сказала аналітик.

У 2014-2015 маркетинговому році Туреччина імпортувала 880 тисяч тонн соняшникової олії, з них на Україну припало 170 тисяч тонн (19%), а решта поставки були зроблені з Росії.

Що стосується шроту, то Україна в минулому МР забезпечила 36% з 282 тисяч тонн, поставлених у Туреччину з зовнішніх ринків. Інші обсяги припадають на Росію (49-54%), інші країни (10-15%). За словами аналітика, цей ринок Україна може зайняти без зусиль.

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Як повідомляв УНІАН, експерти стверджують, що загострення відносин між Росією та Туреччиною через збитого турецькими ВПС російського військового літака дозволяє збільшити поставки української продукції на ринок Туреччини.

24 листопада російський військовий літак Су-24, що прямував до Сирії, порушив повітряний простір Туреччини був збитий турецькими військово-повітряними силами. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що ВПС Туреччини діяли в повній відповідності з приписами. Крім того, солідарність з діями турецьких військових висловив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

У поточному сезоні валовий збір зернових та олійних в Україні очікується на рівні 59,5-60 мільйонів тонн. З них на експорт планується поставити більше 36 мільйонів тонн.

У 2014-2015 МГ українські аграрії експортували рекордні для країни 34,8 мільйонів тонн зерна. У минулому маркетинговому році Україна виробила близько 4,3 мільйона тонн соняшникової олії, експортувавши близько 3,9 мільйона тонн.