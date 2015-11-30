Росія обмежить санкції проти Туреччини з огляду на прийдешні свята

Уряд має намір обмежити санкції проти Туреччини стосовно поставок продуктів, схиляючись до стриманого варіанту, повідомляє РБК.

"Обмеження поставок їжі з Туреччини будуть, проте вони стосуються лише деяких продуктів. Обережніший варіант уряд має намір вибрати, враховуючи прийдешні свята. Зміни в списку залежатимуть в тому числі й від риторики турецьких керівників. Останнім часом вона змінюється, що також змушує апарат уряду продовжувати роботу", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що співробітник російського Мінсільгоспу зазначив, що відомство пропонувало вводити не ембарго на ввезення турецької продукції, а обмеження. Мова йде про посилення фітосанітарного та ветеринарного контролю по лінії Росспоживнагляду, розповідають два федеральних чиновника.

Повний перелік турецьких продуктів, які потрапляють під санкції, буде опубліковано до 1 грудня.

"Уряд готовий заборонити поставки з Туреччини охолодженого та замороженого м'яса великої рогатої худоби, м'ясо і харчові субпродукти домашньої птиці, м'ясо солоне, в розсолі, сушене чи копчене м'ясо, молоко і молочну продукцію, включаючи сир і м'який сир, а також безлактозну продукцію, всю рибу (в тому числі морепродукти — молюсків та ракоподібних), горіхи і фрукти, овочі (у тому числі їстівні коренеплоди), ягоди та зелень, - наголошується в повідомленні.

Враховується і той факт, що Туреччина виявилася одним з бенефіціарів продуктового ембарго, яке Росія ввела у відповідь на західні санкції. Завдяки йому двостороння торгівля сільськогосподарською продукцією в 2014 році зросла до 4 мільярдів доларів.

За словами заступника начальника Центру економічного прогнозування Газпромбанку Дар'ї Снітко, замінити турецьку продукцію реально за рахунок Азербайджану та Ізраїлю. Однак, за її словами, це "призведе до зростання закупівельних цін".

У статті підкреслюється, що обмеження торгівлі вдарить по самій Росії сплеском інфляції, враховуючи той факт, що частка фруктів з Туреччини в споживанні росіян становить 11%, а овочів — 5%.

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Якщо не вдасться швидко замістити товари з Туреччини, то ціни можуть зрости, визнав заступник міністра економічного розвитку Олег Фомічов.