Росія заборонить овочі та фрукти з Туреччини за кілька тижнів

Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович на нараді у прем'єр-міністра з віце-прем'єрами, передає РИА Новости.

"Готуємо остаточний перелік, якщо говорити про сільгосппродукцію, то йдеться про дві основні групи: перша - це овочі, включаючи і томати, і інші види овочів; друга - це фрукти", - сказав Дворкович.

Він зазначив, що крім цих двох груп буде низка точкових позицій, але овочі та фрукти - це основне.

При цьому Дворкович запропонував ввести обмеження на ввезення продовольства з Туреччини з відстрочкою на кілька тижнів, щоб рітейлери змогли переорієнтуватися.

Разом з тим, за його словами, поки не вводитиметься обмеження на ввезення промислової продукції.

"Проте Мінпромторгу дано доручення зробити можливий перелік обмежень, який за необхідності ми введемо в дію", - додав Дворкович.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 було збито, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін доручив ввести проти Туреччини санкції, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.

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Влада РФ вже заборонила продаж туристичних путівок до Туреччини та чартерні рейси.